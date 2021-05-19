Новым представителем МИД КНР в Гонконге стал экс-посол в Польше Лю Гуанъюань

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 мая. /ТАСС/. Центральное правительство Китая в среду назначило дипломата Лю Гуанъюаня новым главой комиссариата МИД КНР в Гонконге. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Он заменит на этом посту 57-летнего Се Фэна, который в январе вернулся в Пекин после окончания четырехлетней командировки в специальном административном районе и стал заместителем министра иностранных дел.

Лю Гуанъюань поступил в систему МИД в 1988 году. Работал в посольствах КНР в США, Кении и до недавнего времени - в Польше.

Гонконг после своего перехода в 1997 году под китайский суверенитет получил автономию во всех вопросах кроме обороны и внешней политики. Дипломатическими делами уполномочен заведовать офис комиссариата МИД.