СМИ: авианосец Ronald Reagan покинул Японию для проведения учений

ТОКИО, 19 мая. /ТАСС/. Атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan вышел в среду с базы Йокосука у входа в Токийский залив и направился к отдаленному японскому острову Иводзима для проведения учений палубной авиации. Они начнутся 20 мая, сообщило информационное агентство Kyodo.

По его данным, в ходе учений планируется отработать взлет и посадку на палубу авианосца. Затем Ronald Reagan вместе с кораблями ударной группы отправится в длительное патрулирование в западной части Тихого океана. Обычно авианосец в таких походах сопровождают ракетный крейсер, один или два ракетных эсминца, а также атомная подводная лодка.

В прошлом году такое патрулирование проходило в Южно-Китайском море и в районе принадлежащего США острова Гуам. Ударная группа авианосца Ronald Reagan проводила там учения с кораблями ВМС Японии и Австралии. Вашингтон и его союзники планируют такие маневры в качестве демонстрации силы Китаю, который претендует на большую часть стратегически важного Южно-Китайского моря.

Ronald Reagan водоизмещением более 100 тыс. тонн способен нести до 90 самолетов и вертолетов.