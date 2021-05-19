Индия следит за маневрами армии Китая в зоне Ладакха

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая. /ТАСС/. Индия следит за учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК), начавшимися в зоне Восточного Ладакха. Об этом в среду сообщает газета The Times of India со ссылкой на индийские военные источники.

"Китай начал свои ежегодные летние военные учения в районах Кансивар и Кашгар, расположенных на удалении 100-250 км от линии фактического контроля (ЛАК) в Восточном Ладакхе. Мы внимательно следим за их проведением и поддерживаем оперативную готовность индийских войск с целью гарантировать безопасность в этой зоне ЛАК", - приводит издание слова источников.

По их словам, НОАК завершила ротацию двух мотопехотных дивизий в восточном Ладакхе и создает постоянную военную инфраструктуру в этом районе, ведет строительство вертолетных площадок и артиллерийских складов, оборудует позиций ракетных средств ПВО и создает укрытия для войск. "Индийские войска также укрепили свои позиции в Ладакхе, как и на других участках ЛАК с целью не допустить повторения прошлогоднего военного конфликта с Китаем", - сказали источники.

При этом некоторые части индийской армии были отведены из зоны Ладакха в связи с необходимостью их участия в поддержке мер правительства по борьбе с распространением коронавируса в Индии.

Хотя индийское и китайское военные командования в зоне Ладакха поддерживают постоянную связь по горячей линии, тупиковая ситуация на этом участке ЛАК сохраняется. Источники подчеркнули, что Китай по-прежнему отказывается отводить свои войска из ряда спорных районов в Ладакхе и продолжает дислоцировать в непосредственной близости от них значительные военные контингенты.

В начале мая 2020 года в восточном Ладакхе возникло опасное противостояние индийской и китайской армий. К нему привели столкновения у озера Пангог-Цо 250 военнослужащих двух стран, стычки между которыми повторились в ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван и привели к погибшим с обеих сторон. В связи с этим Индия и Китай перебросили в Ладакх тяжелую артиллерию, танки и авиацию, численность военных группировок каждой из противоборствующих сторон была доведена до 50 тыс. человек. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях Индия и КНР 10 февраля начали взаимный отвод войск из спорных районов на границе, который пока не закончился.