В Белоруссии на свободу вышла журналистка, осужденная за разглашение врачебной тайны

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Журналистка портала tut.by Екатерина Борисевич, которая была осуждена на шесть месяцев лишения свободы за разглашение врачебной тайны, вышла в среду на свободу из колонии в Гомеле, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"Сегодня из гомельской колонии №4 вышла на волю журналистка tut.by Катерина Борисевич, которая была осуждена по так называемому делу "Ноль промилле", - говорится в сообщении.

Суд Московского района Минска приговорил Борисевич в марте к шести месяцам лишения свободы за разглашение врачебной тайны по делу о смерти участника акций протеста после выборов президента в прошлом году Романа Бондаренко. Вместе с ней по делу проходил и врач Городской больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, которого суд также посчитал виновным в умышленном разглашении результатов медицинского освидетельствования пациента и разглашении врачебной тайны. Борисевич, ссылаясь на комментарий медика и предоставленные им документы, рассказала об отсутствии в крови погибшего алкоголя, чем опровергла заявление властей, утверждавших обратное. Сорокин приговорен к лишению свободы на срок два года с отсрочкой приговора на год.

11 ноября прошлого года в один из дворов на улице Червякова в Минске, где находится так называемая площадь перемен, приехали люди и стали снимать ленты с бело-красно-белой оппозиционной символикой. Между ними и Бондаренко, который пытался им помешать, завязалась перепалка, мужчину с силой оттолкнули, при падении он ударился головой. Позднее Бондаренко поступил в больницу из РУВД Минска, где умер.