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Маас и Блинкен провели телефонные переговоры

Глава МИД ФРГ и госсекретарь США обсудили Россию и энергетическую политику ЕС

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого обсуждалось обострение ситуации на Ближнем Востоке, Россия и европейская энергетическая политика. Об этом сообщила в среду в Twitter пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

"Деэскалация ситуации на Ближнем Востоке сейчас является приоритетом, для этого мы хотим использовать и впредь имеющиеся у нас каналы, - приводятся в сообщении слова Мааса. - Другими темами были трансатлантическое сотрудничество, Россия и европейская энергетическая политика".

Теги
СШАГерманияРоссияМаас, ХайкоБлинкен, Энтони
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