Маас и Блинкен провели телефонные переговоры

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого обсуждалось обострение ситуации на Ближнем Востоке, Россия и европейская энергетическая политика. Об этом сообщила в среду в Twitter пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

"Деэскалация ситуации на Ближнем Востоке сейчас является приоритетом, для этого мы хотим использовать и впредь имеющиеся у нас каналы, - приводятся в сообщении слова Мааса. - Другими темами были трансатлантическое сотрудничество, Россия и европейская энергетическая политика".