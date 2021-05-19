США не исключают участия в обеспечении безопасности аэропорта Кабула и после вывода войск

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. США и их союзники по НАТО рассматривают возможность участия в обеспечении безопасности в международном аэропорту Кабула после вывода войск из Афганистана. Как заявил во вторник председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, от этого зависит дипломатическое присутствие западных стран в Афганистане.,

"Мы прорабатываем детали относительно того, как обеспечить безопасность в столичном аэропорту, как оказать поддержку афганским военнослужащим в этом деле, и что страны готовы сделать в связи с этим", - приводит агентство Reuters слова генерала.

Страны НАТО обсуждали этот вопрос во вторник в Брюсселе, но окончательное решение об участии сил безопасности будет принимать политическое руководство отдельных стран.

Марк Милли пояснил, что от обеспечения безопасности в аэропорту Кабула зависит работа посольств западных государств в Афганистане, а значит, их роль в поддержании мира в регионе. "Это [безопасность воздушной гавани] - один из ключевых факторов для дипломатического присутствия", - сказал он.

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск уже начался. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. По заявлениям Вашингтона, несмотря на вывод войск, Афганистан останется одним из главных получателей американской помощи.