СМИ: армия Израиля нанесла удар по цеху в Газе, где производилось оружие

ТАСС, 19 мая. Армия обороны Израиля нанесла в среду утром удар по цеху палестинских радикалов в секторе Газа, в котором производилось оружие. Об этом сообщила газета Times of Israel со ссылкой на израильских военных.

По данным издания, атакованный объект принадлежал палестинской группировке "Исламский джихад" и был расположен в городе Дейр-эль-Балах в центральной части анклава.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 239, из них 219 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.