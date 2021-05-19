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Палестино-израильский конфликт

СМИ: армия Израиля нанесла удар по цеху в Газе, где производилось оружие

По данным Times of Israel, атакованный объект принадлежал палестинской группировке "Исламский джихад"

ТАСС, 19 мая. Армия обороны Израиля нанесла в среду утром удар по цеху палестинских радикалов в секторе Газа, в котором производилось оружие. Об этом сообщила газета Times of Israel со ссылкой на израильских военных.

По данным издания, атакованный объект принадлежал палестинской группировке "Исламский джихад" и был расположен в городе Дейр-эль-Балах в центральной части анклава.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 239, из них 219 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

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