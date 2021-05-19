Ереван настаивает на выводе с территории Армении ВС Азербайджана до демаркации границы

ЕРЕВАН, 19 мая. /ТАСС/. Власти Армении требуют, чтобы азербайджанские войска покинули армянскую территорию до начала работ по демаркации и делимитации границы, которые предложил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом заявил в среду секретарь Совбеза республики Армен Григорян.

"18 мая с российской стороны поступило предложение о начале демаркационных работ между Арменией и Азербайджаном. В ответ армянская сторона подчеркнула необходимость вывода представителей ВС Азербайджана с суверенной территории Армении, после чего будут созданы условия для таких обсуждений", - приводит его слова агентство "Арменпресс".

По словам секретаря Совбеза Армении, Ереван высоко ценит усилия РФ по разрешению сложившейся ситуации и выражает готовность к продолжению тесного сотрудничества. "Однако в то же время подчеркиваем, что полное сохранение территориальной целостности Республики Армения не может быть предметом обсуждения", - отметил он.

Ранее Лавров заявил, что Россия в рамках Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) предложила оказать Баку и Еревану содействие по урегулированию ситуации на границе и выступила с инициативой о создании армяно-азербайджанской комиссии для делимитации и демаркации.

12 мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. Вечером того же дня и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал заседание Совбеза республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Стороны несколько раз за эти дни проводили переговоры для урегулирования ситуации. Последние прошли 16 мая при посредничестве российской стороны.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями.