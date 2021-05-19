Пашинян: Ереван не рассматривает возможность предоставления транспортного коридора Баку

ЕРЕВАН, 19 мая. /ТАСС/. Армения не рассматривает возможность открытия на своей территории транспортного коридора для Азербайджана, речь может идти только об открытии всех транспортных коммуникаций в регионе. Об этом заявил в среду и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на совещании в правительстве.

"Открытие транспортных коммуникаций не просто приемлемо для Армении - это одна из важных первоочередных задач, так как, исходя из этих договоренностей, Армения получит прямое железнодорожное сообщение с Ираном и Россией. "Коридорную логику" Армения не обсуждала, не обсуждает и не будет обсуждать", - приводит слова Пашиняна пресс-служба кабмина.