Президент Армении призвал силовиков принять меры против нарушения границ страны

ЕРЕВАН, 19 мая. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян призвал Минобороны, Генштаб, Службу национальной безопасности (СНБ) принять меры против посягательств, угрожающих территориальной целостности Армении, и нарушения ее границ. Об этом в среду сообщает пресс-служба главы государства.

"Призываю Министерство обороны Армении, Генштаб вооруженных сил, СНБ приложить максимум усилий в рамках своих функций и принять самые строгие меры против посягательств, угрожающих территориальной целостности Армении, и нарушения ее границ. В нынешней ситуации особо важное значение имеет безусловная ответственность государства и государственных структур за вывод страны из кризиса, особенно в вопросах обеспечения безопасности", - говорится в заявлении Саркисяна.

Президент отметил, что в создавшейся ситуации реакция Армении должна быть понятна и приемлема для международных партнеров. Общественность также должна быть "своевременно и правдиво информирована об имеющих место процессах, будучи уверенной, что она защищена, что государство, независимо от политических или иных факторов, осуществляет свои функции".

Не менее важно, по словам президента, "применение дипломатического арсенала", углубление сотрудничества с международными партнерами и союзническими отношениями, которые "нужно строить на основе реалистичной и целевой повестки". Также, по мнению Саркисяна, "нужно задействовать весь инструментарий как традиционной, так и публичной дипломатии", включая привлечение диаспоры. Президент также призвал нацию к единению.

В Минобороны Армении 12 мая сообщили, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. Вечером того же дня и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал заседание Совбеза республики, где назвал произошедшие события посягательством на территорию страны. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Стороны несколько раз за эти дни проводили переговоры для урегулирования ситуации. Последний раунд прошел 16 мая при посредничестве России.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями.