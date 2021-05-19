СМИ: артиллерия Израиля ведет обстрел юга Ливана в ответ на запуск ракет

БЕЙРУТ, 19 мая. /ТАСС/. Окрестности трех южноливанских селений подверглись в среду обстрелу израильской артиллерии в ответ на запуск ракет по территории Израиля. Как сообщил телеканал Al-Mayadeen, ведется огонь по пограничной местности между районами Сиддикин и Кана. Снаряды падают также возле поселка Альма-эш-Шааб, сведений о пострадавших мирных жителях не поступало.

В небо подняты израильские истребители и беспилотные летательные аппараты, которые вторглись в воздушное пространство Ливана и совершают облеты южных районов на пониженной высоте.

Ранее представитель Армии обороны Израиля заявил, что военные зафиксировали запуск четырех ракет из южных областей Ливана и открыли огонь по местности, откуда был открыт огонь.