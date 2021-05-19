Блинкен заявил, что Арктика должна оставаться мирным регионом

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. США и Канада привержены тому, чтобы Арктика оставалась регионом мирного сотрудничества. Об этом заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен перед началом встречи в Рейкьявике с главой канадского МИД Марком Гарно. Стенограмму беседы, состоявшейся в преддверии министерского заседания Арктического совета (АС), распространила пресс-служба Госдепартамента.

"У США и Канады есть общее обязательство работать над сохранением [арктического] региона как площадки мирного сотрудничества и позитивных действий, это касается устойчивого развития, борьбы с изменением климата, продвижения науки или заботы об интересах и благополучии коренных народов, - сказал Блинкен. - <...> Мы ждем с нетерпением, чтобы объединиться в работе, проделанной Исландией [в ходе председательства в АС], а затем подготовиться к передаче председательства России".

Гарно отметил важность учета интересов коренных народов и развития региона, принимая во внимание изменение окружающей среды. "Канаду и США связывают прочные отношения, у нас много общего в отношении Арктики и безопасности региона. Мы сталкиваемся с проблемами пандемии и экономического восстановления", - сказал он.

Министерская встреча АС состоится 19-20 мая в столице Исландии. Участие в ней примут, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. На встрече в Рейкьявике председательство в АС на период с 2021 по 2023 год перейдет от Исландии к России.

В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.