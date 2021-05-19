Страны ОДКБ сочли недопустимым создание структур по контролю над биооружием в обход ООН

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Страны - участницы Организации Договора о коллективной безопасности считают недопустимым создание механизмов контроля над биологическим оружием, дублирующих Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) и действующих в обход Совбеза ООН. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении министров иностранных дел ОДКБ - России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана.

"Государства - члены ОДКБ считают недопустимым создание международных механизмов, дублирующих функции КБТО и действующих в обход Совета Безопасности ООН. В частности, выступают против попыток использования так называемых добровольных оценочных посещений микробиологических объектов двойного назначения в качестве альтернативы верификации в рамках КБТО, а также создания в секретариате ООН структурного подразделения для проведения расследований предполагаемого применения биологического оружия, - говорится в заявлении. - В целях формирования в рамках КБТО механизма расследований предполагаемого применения биологического оружия они призывают государства - участников конвенции разработать параметры его функционирования в сочетании с техническими руководящими принципами и процедурами".

Министры призвали страны, участвующие в конвенции, работать над укреплением соглашения на юридически обязывающей основе. Они выразили сожаление, что за 20 лет "вопреки желанию подавляющего большинства" участники конвенции не смогли возобновить приостановленные в 2001 году переговоры о разработке протокола к конвенции. Главы дипведомств обратили внимание, что стремительное развитие технологий повышает риск использования биологических агентов в качестве оружия.

"Упрочению институциональных основ КБТО способствовала бы реализация предложения о создании в рамках конвенции мобильных медико-биологических отрядов для оказания помощи в случае применения биологического оружия, его расследования и содействия в борьбе с эпидемиями различного происхождения. Данное предложение представляет собой новый подход к улучшению осуществления конвенции на международном уровне, гармонично сочетая принципы обеспечения коллективной безопасности и развития сотрудничества в мирных целях", - говорится в заявлении.

Консолидация усилий

Эффективное противостояние новым вызовам и угрозам возможно только с помощью консолидации международных усилий, также говорится в заявлении министров.

"Убеждены, что расширение связей, в том числе внешнеполитического взаимодействия, ОДКБ с третьими странами и международными организациями является одним из факторов укрепления региональной безопасности и стабильности. Ситуация в этой сфере остается сложной с учетом остро стоящих угроз, прежде всего международного терроризма, наркотрафика и других трансграничных вызовов, региональных конфликтов. Очевидно, что эффективно противодействовать традиционным и новым вызовам и угрозам можно лишь посредством консолидации международных усилий", - указано в документе.

Члены организации также заявили о своей заинтересованности в развитии дружественных и взаимовыгодных отношений с третьими странами и международными организациями в деле поддержания мира и стабильности в регионе Евразии и подтвердили готовность выстраивать сотрудничество на основе общепризнанных норм и принципов международного права.

Государства - члены ОДКБ в документе выразили готовность к развитию взаимодействия по вопросам международной и региональной безопасности, кризисного реагирования, военного сотрудничества, миротворчества, борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, обеспечения информационной безопасности, противодействия организованной транснациональной преступности в ее различных проявлениях и в других согласованных областях.

Кроме того, члены ОДКБ предложили всем заинтересованным государствам и международным организациям, разделяющим цели и принципы ОДКБ, воспользоваться вступившими в этом году в силу нормативными актами, учреждающими статусы партнера ОДКБ и наблюдателя при ОДКБ.