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КС Армении отказал генпрокуратуре в рассмотрении вопроса изменения статьи по делу Кочаряна

Конституционный суд считает, что генпрокурор не уполномочен обращаться в КС для соблюдения нормы, применяемой к уголовному делу, которое рассматривается на стадии суда

ЕРЕВАН, 19 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Армении отказал генпрокуратуре в рассмотрении вопроса об изменении статьи по делу экс-президента Роберта Кочаряна, так как считает, что генеральный прокурор не уполномочен обращаться в КС с таким запросом. Об этом в среду сообщила пресс-служба суда.

"Конституционный суд считает, что генеральный прокурор не уполномочен обращаться в КС для соблюдения нормы, применяемой к уголовному делу, которое рассматривается на стадии суда. Генеральный прокурор может обратиться в Конституционный суд по поводу конституционности положений нормативных правовых актов, касающихся конкретных производств, проводимых прокуратурой", - говорится в сообщении.

Теги
АрменияКочарян, Роберт Седракович
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