Байден заявил, что обсуждал с Путиным те шаги РФ, которые США считают нарушающими нормы

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным те действия России, в том числе в сфере безопасности на море, которые США считают нарушающими принятые в мировом сообществе нормы.

"Устоявшиеся принципы поведения на море, такие как свобода судоходства, являются опорой мировой экономики и международной безопасности", - сказал он.

"Мы видим, что эти правила все больше ставятся под вопрос как быстрым развитием технологий, так и подрывными действиями таких стран, как Китай и Россия, с которыми я непосредственно это обсуждал: как с председателем [КНР] Си [Цзиньпином], так и с президентом Путиным", - утверждал Байден, выступая в среду перед выпускниками Академии береговой охраны США в штате Коннектикут. Речь президента транслировалась на сайте Белого дома.