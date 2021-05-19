В ФРГ Левая партия предложила заключить договор о дружбе с Россией

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Германия должна улучшить отношения с Россией и закрепить это специальным договором. Об этом заявила представитель парламентской фракции Левой партии Севим Дагделен, выступая в Бундестаге (парламенте ФРГ) в среду.

Тема отношений с Москвой обсуждается заседании Бундестага по предложению левых. Они настаивают на том, что такой договор нужно заключить на фоне 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР.

"Российско-германские отношения сейчас оказались на низшей точке, и мы не можем с этим мириться, - сказала Дагделен. - Мы должны использовать эту годовщину как повод, чтобы, как и в случае с Францией, начать примирение с Россией и согласовать договор о дружбе. Правительство и Бундестаг несут историческую ответственность. Было бы неуместно уклоняться от нее, приводя в качестве аргумента политические разногласия".

Представители всех парламентских фракций, которые выступали в Бундестаге, признали необходимость улучшения отношений с Россией, но широкой поддержки именно сам документ левых не нашел. В ХДС/ХСС, к примеру, не согласились с рядом формулировок, а социал-демократы призвали "наполнить жизнью" имеющиеся уже сейчас двусторонние договоры с Москвой.

Документ, составленный Левой партией, будет направлен в комитет Бундестага по международным делам для дальнейшего обсуждения.