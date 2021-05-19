Киев заявил о проблематичности урегулирования в Донбассе до решения вопроса безопасности

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Делегация Украины в контактной группе по Донбассу заявила о проблематичности прогресса по всем вопросам урегулирования конфликта до решения проблемы безопасности. Об этом делегация сообщила в среду в своем Telegram-канале по итогам очередного заседания в режиме видеоконференции.

"Продвижение по любым другим вопросам - политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон - является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие - достижение полного и всеобъемлющего прекращения огня [в Донбассе]", - говорится в сообщении.