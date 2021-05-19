Комитет Рады рекомендовал назначить министром экономики главу Налоговой службы

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития принял решение рекомендовать парламенту Украины назначить на должность главы министерства экономического развития и торговли страны Алексея Любченко, занимающего пост главы Государственной налоговой службы. Об этом сообщило в среду агентство УНН со ссылкой на депутата Рады от "Слуги народа" Алексея Устенко

По его информации, решение принято на заседании в среду. Любченко претендует также на должность вице-премьера.

Кандидатуру Любченко, который с 29 апреля 2020 возглавляет Налоговую службу, на заседании в понедельник согласовала на должность нового министра экономики фракция партии "Слуга народа".

14 мая Игорь Петрашко написал заявление об отставке с поста главы Минэкономики Украины. Он руководил им с 17 марта 2020 года. Во вторник его решение поддержала своим голосованием Верховная рада.