Трамп назвал уголовное расследование против его компании в Нью-Йорке охотой на ведьм

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что включение властями Нью-Йорка в расследование в отношении компании Trump Organization уголовных аспектов продолжает "величайшую охоту на ведьм", инициированную сторонниками Демократической партии в отношении его самого и его сторонников. Об этом говорится в заявлении прежнего главы Белого дома, опубликованном в среду на его сайте.

Во вторник генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сообщила о соответствующем решении подконтрольного ей ведомства. "Нет ничего более коррумпированного, чем расследование, которому отчаянно требуется преступление, - отреагировал на это Трамп. - Но будьте уверены, именно это и происходит в данном случае".

Бывший президент также указал, что Джеймс заявляла о планах провести расследование в его отношении еще до того, как стала прокурором и получила доступ к материалам дела. Он также отметил, что расследование в поисках улик пытается охватить максимально широкий список организаций, с которыми Trump Organization вступала лишь в мимолетный контакт много лет назад. "Эти расследования на самом деле представляют собой продолжение величайшей политической охоты на ведьм в истории США", - добавил он.

Генпрокурор штата Нью-Йорк в марте прошлого года начала расследование в отношении Trump Organization. Компанию подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Разбирательство было начато после того, как бывший юрист экс-президента США Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Он проработал в компании около 10 лет. Схожее расследование проводит с 2019 года прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс.