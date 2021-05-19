Байден заявил, что США будут соблюдать Конвенцию ООН по морскому праву

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены соблюдать положения Конвенции ООН по морскому праву несмотря на то, что не являются ее стороной. Это подтвердил в среду президент США Джо Байден.

"Мы продолжим поддерживать Конвенцию ООН по морскому праву, которая содержит многие ключевые принципы, призванные гарантировать, что наши воды и наша планета не используются в своих узких интересах какой-то отдельно взятой страной, а оберегаются на благо всего мира", - заявил американский лидер, выступая перед выпускным курсом Академии Береговой охраны США в штате Коннектикут.

"Однако им [этим принципам] в настоящее время бросают вызов. Всем им", - считает глава американской администрации.

При этом он подчеркнул, что США планируют и дальше предпринимать попытки действовать на международной арене "с позиции силы". "Лучший способ ответить на широкий спектр угроз, с которыми мы сегодня сталкиваемся, - это вкладывать средства в прочные преимущества Америки, дабы гарантировать, что мы действуем с позиции силы", - убежден Байден.

Конвенция ООН по морскому праву была заключена в 1982 году. Между тем США до сих пор так и не ратифицировали данный документ, хотя предпринимали такие попытки.