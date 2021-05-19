МИД Болгарии выразил послу Хорватии недовольство высказываниями президента республики

СОФИЯ, 19 мая. /ТАСС/. МИД Болгарии в среду вызвал посла Хорватии Ясну Огняновац. Как говорится в сообщении болгарского внешнеполитического ведомства, поводом для этого стало заявление президента республики Зорана Милановича после саммита Словении и Хорватии со странами Западных Балкан, состоявшегося 17 мая, в котором он резко критиковал политику Болгарии в отношении евроинтеграции Северной Македонии.

"Перед послом Огняновац генеральный директор по европейским делам МИД Румен Александров охарактеризовал заявление президента Милановича как неприемлемое и неоправданное, вызывающее разочарование не только с учетом отличного двухстороннего диалога между Софией и Загребом, но и единодушия по ряду вопросов европейской и региональной повестки дня, общих интересов в регионе. Было подчеркнуто, что процесс [интеграции в ЕС стран Западных Балкан] должен основываться на соответствующих достижениях каждой страны-кандидата при уважении фундаментальных ценностей союза, в том числе по принципу добрососедства", - говорится в сообщении.

Посол Хорватии обязалась передать Загребу позицию, выраженную Софией, отметив необходимость сотрудничества между странами.