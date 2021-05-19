Лавров прибыл в Рейкьявик, где проведет первые очные переговоры с Блинкеном

РЕЙКЬЯВИК, 19 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты прибыл с рабочим визитом в Исландию, где примет участие в министерской сессии Арктического совета, а также проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает корреспондент ТАСС, российская делегация прибыла в среду вечером в международный аэропорт Кефлавик. Среди мероприятий, намеченных на 19 мая, - рабочий ужин глав МИД стран - членов Арктического совета и первые очные переговоры Лаврова с Блинкеном.