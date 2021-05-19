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Кризис на Украине

Спикеры парламентов Украины и Латвии посетили подконтрольную Киеву часть Донецкой области

Члены делегации пообщались с местными жителями в прифронтовом поселке Опытное в Донецкой области, осмотрели организованную министерством обороны специализированную экспозицию плакатов и фотографий, посвященную сотрудничеству Украины с НАТО

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце и председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков побывали с рабочей поездкой в Донецкой области в районе проведения силовой операции. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

"Члены делегации пообщались с местными жителями в прифронтовом поселке Опытное в Донецкой области, где до начала боевых действий проживали около 700 жителей, а в настоящее время проживают лишь 38 человек", - отмечается в сообщении.

Согласно этой информации, делегация ознакомилась с жизнью и бытом украинских военнослужащих на передовых позициях одной из бригад. Как отмечает пресс-служба Минобороны, в прифронтовой Авдеевке Мурниеце подчеркнула, что "Латвийская Республика и Украина строят мосты сотрудничества, в частности активно взаимодействуют города-побратимы двух стран",

Делегация также осмотрела организованную министерством обороны специализированную экспозицию плакатов и фотографий, посвященную сотрудничеству Украины с НАТО.

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