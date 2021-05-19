Санду попросила Меркель обеспечить голосование граждан Молдавии в ФРГ

КИШИНЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду надеется, что власти Германии в условиях пандемии обеспечат находящимся в этой стране молдавским гражданам безопасное голосование на предстоящих 11 июля выборах в парламент. В среду в Берлине состоялись переговоры Санду с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Я обсудила с Ангелой Меркель внутреннюю ситуацию в Молдавии, проблемы, с которыми мы столкнулись в последние месяцы, и перспективы, которые могут открыть досрочные парламентские выборы и программа реформ. Я рассчитываю на то, что в условиях пандемии Германия обеспечит безопасное голосование наших граждан на выборах 11 июля. Канцлер подтвердила намерение своей страны направить наблюдателей на выборы", - написала Санду на своей странице в Facebook, отметив, что по просьбе германской стороны переговоры с канцлером прошли в режиме телеконференции из-за связанных с пандемией ограничительных мер.

Президент Молдавии указала, что в беседе было уделено внимание вызовам безопасности в регионе, а также отношениям с ЕС. Она пообещала, что молдавские власти выполнят взятые перед ЕС обязательства, выразив надежду, что в Брюсселе "как можно скорее разблокируют макрофинансовую помощь". Также она сказала, что обсудила вопрос признания свидетельств о вакцинации, выданных в Молдавии, что позволит обеспечить перемещение молдавских граждан, в том числе и сезонных рабочих, в Германию.

Санду находится с официальным визитом в Германии до 20 мая. Она уже встретилась с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, в четверг у нее запланированы переговоры с главой МИД Хайко Маасом, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, депутатами Бундестага. Она также примет участие в слушаниях парламентской комиссии по внешней политике.