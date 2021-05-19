Глава МИД Великобритании раскритиковал власти Белоруссии за блокировку портала tut.by

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Власти Великобритании воспринимают блокировку белорусского интернет-издания tut.by как очередное нарушение свободы слова в Белоруссии. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Ужасно видеть продолжающееся наступление на СМИ в Белоруссии и обвинения в отношении tut.by - основного независимого новостного ресурса в стране. Белорусские власти должны прекратить кампанию подавления и освободить тех, кто удерживается по политическим причинам", - утверждал глава британского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Во вторник департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Тут бай медиа" по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов и сборов. На основании уведомления Генеральной прокуратуры министерство информации республики приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям. В центральном офисе компании, а также в ее региональных представительствах прошли обыски. С осуждением действий белорусских властей в отношении портала выступили представительство ЕС в республике и посольство США.

В конце прошлого года Экономический суд Минска лишил портал tut.by статуса средства массовой информации, удовлетворив соответствующее ходатайство Министерства информации Белоруссии. Тогда в редакции tut.by заявили, что портал продолжит работать как интернет-ресурс. При этом журналисты портала потеряли право обращаться в госорганы за получением официальной информации и не могут освещать массовые мероприятия.