Главы Минобороны Кипра, Греции и Египта осудили действия нарушителей единства других стран

НИКОСИЯ, 19 мая. /ТАСС/. Руководители военных ведомств трех стран Восточного Средиземноморья - Кипра, Греции и Египта - провели в среду в Никосии свою четвертую встречу в этом формате, во время которой осудили действия стран, нарушающих территориальную целостность других государств. Об этом говорится в итоговом коммюнике этой трехсторонней конференции, созванной с целью дальнейшего укрепления сотрудничества указанных стран в оборонной сфере в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе.

Во встрече приняли участие министр обороны Республики Кипр Хараламбос Петридис, министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммед Ахмед Заки. Как сказано в коммюнике, министры "осудили действия, которые нарушают суверенные права, территориальную целостность и единство любой страны, и подчеркнули, что всем странам необходимо соблюдать нормы международного права и Устав ООН, в том числе не применять военную силу против гражданского населения, не вмешиваться во внутренние дела других стран и уважать суверенитет других стран, Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS) и другие соответствующие соглашения".

Министры также заявили о своей приверженности дальнейшему укреплению международных усилий по борьбе с терроризмом, незаконным оборотом оружия, контрабандой и нелегальной иммиграцией. "Кроме того, они осудили переброску иностранных боевиков некоторыми странами для разжигания конфликтов или создания угрозы безопасности и стабильности других государств", - говорится в документе.

Главы военных ведомств трех стран подчеркнули общую решимость и далее укреплять оборонное и военное сотрудничество, которое способствует обмену информацией, оценками и опытом, а также напомнили, что Кипр, Греция и Египет "часто проводят совместные военные маневры, включая учения ВВС, ВМФ и спецподразделений". Они также "обсудили возможное участие других стран в учениях, проводимых в рамках трехстороннего партнерства", и договорились уделять приоритетное внимание укреплению механизма трехстороннего сотрудничества в текущий период, что позволит повысить динамику данного партнерства в деле укрепления безопасности в Восточно-Средиземноморском регионе.

По утверждению министров, "возникновение новых вызовов и угроз безопасности" в этом регионе "требует совместной оценки угроз и более тесного сотрудничества между тремя странами для защиты их общих интересов и укрепления их сотрудничества в оборонной сфере". Они также договорились провести следующую трехстороннюю встречу в 2022 году в Египте.