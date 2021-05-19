Додон считает, что меморандум Грузии, Молдавии и Украины направлен против России

КИШИНЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон считает, что меморандум о сотрудничестве для интеграции в ЕС, который подписали Грузия, Молдавия и Украина, направлен против России.

Он заявил, что будет добиваться выхода республики из этого договора. "Это очень опасный документ. Его нужно отменять, выходить из непонятных блоков. Это наша принципиальная позиция", - сказал Додон в среду в интервью телеканалу "НТВ-Молдова". "Понятно, что формируется пояс против России. Причем здесь Молдова во всей этой игре? Понятно, что Украина и Грузия приняли для себя стратегическое решение двигаться в НАТО, а Молдова куда лезет?" - сказал экс-президент.

Глава ПСРМ уточнил, что поддерживает ту часть меморандума, в которой говорится об активизации регионального сотрудничества, но выступает против совместных действий в сфере безопасности. В частности, в документе говорится о расширении сотрудничества "в области обороны с особым упором на противодействие гибридным угрозам". Додон напомнил о статусе нейтралитета, зафиксированном в Конституции Молдавии, а также считает, что и.о. премьер-министра, глава МИД республики Аурелиу Чокой превысил свои полномочия, подписав этот документ.

В понедельник глава МИД Грузии Давид Залкалиани, его молдавский коллега Аурелиу Чокой и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписали меморандум о сотрудничестве для интеграции в ЕС. По словам Кулебы, этот документ констатирует, что у трех стран нет альтернативы интеграции в ЕС. По мнению главы внешнеполитического ведомства Молдавии, меморандум будет способствовать трем странам в достижении членства в ЕС в течение следующего десятилетия.