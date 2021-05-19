Блинкен обсудил с главой МИД Швеции "российские действия на Украине"

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Рейкьявике с главой МИД Швеции, председателем ОБСЕ Анн Линде обсудил урегулирование нагорнокарабахского конфликта и "российские действия на Украине". Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Госдепартамента по итогам встречи, состоявшейся в преддверии министерского заседания Арктического совета (АС).

"Стороны обсудили важность сотрудничества для продвижения общих приоритетов и целей в Арктике, включая снижение влияния изменения климата. Госсекретарь и министр также рассмотрели гуманитарный кризис в Йемене, общую обеспокоенность российскими действиями на Украине и вокруг нее, а также необходимость долгосрочного политического решения нагорнокарабахского конфликта", - отметили в пресс-службе.

Министерская встреча АС состоится 19-20 мая в столице Исландии. Участие в ней примут, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. На встрече в Рейкьявике председательство в АС на период 2021-2023 годов перейдет от Исландии к России.

В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.