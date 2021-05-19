Дипломаты "евротройки" заявили об успехе переговоров по СВПД

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Участники переговоров по иранской ядерной программе в Вене достигли ощутимого прогресса, но успех дискуссий не гарантирован, а впереди предстоит обсуждение очень сложных вопросов. Об этом говорится в заявлении высокопоставленных дипломатов Великобритании, Франции и Германии, полученном в среду ТАСС.

"Во время последнего раунда мы вели переговоры практически на протяжении двух недель без перерыва. Мы достигли ощутимого прогресса, все делегаты работали в конструктивной атмосфере и способствовали этому прогрессу", - отмечается в заявлении.

"Как в области ядерных, так и санкционных вопросов мы начинаем видеть сейчас очертания того, как может выглядеть итоговая сделка", - сказали дипломаты, заметив, что ситуация изменилась с момента последних переговоров. "Но успех еще не гарантирован. Впереди будут очень сложные вопросы. Мы не недооцениваем сложности, лежащие перед нами", - подчеркнули они.

Представители государств - участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе проводят в Вене с апреля переговоры в составе Совместной комиссии, рабочих групп, а также отдельные консультации без участия Ирана с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь заявляют о намерении в него вернуться. Прямых переговоров американских эмиссаров с представителями Ирана в Вене не ведется.