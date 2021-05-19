Красный Крест заявил, что жители Газы и Израиля нуждаются в "передышке" от боев

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) проинформировал власти Израиля и контролирующее сектор Газа радикальное движение ХАМАС о том, что с четверга сотрудники гуманитарной организации намерены активизировать оказание помощи населению, испытывающему тяготы в результате палестино-израильского вооруженного противостояния. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении директора ближневосточного бюро МККК Фабрицио Карбони.

"Мы проинформировали власти Израиля и ХАМАС о том, что с завтрашнего дня мы будем передвигаться на местности и постепенно наращивать наше реагирование на критические нужды. Обе стороны ясно юридически обязаны облегчать такие действия и передвижение", - отметил он.

Карбони подчеркнул, что жители Газы и Израиля "срочно нуждаются в передышке от безостановочных боевых действий". "Людям в Газе, изнуренным бессонными ночами, постоянным страхом, беспокойством и бедами", нужна возможность выйти на улицу без опасения быть убитыми или получить ранение, сказал он. У сотрудников гуманитарных организаций также должна быть возможность "встретиться с людьми, чтобы оценить их потребности и оказать им необходимую помощь", констатировал директор ближневосточного бюро МККК.

Как сообщил в среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, высокопоставленная делегация из Египта посетила Рамаллу для обсуждения параметров будущего соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей.