Акция по осуждению действий Израиля прошла в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Несколько десятков евреев собрались во вторник на Третьей авеню в центре Нью-Йорка для того, чтобы высказать свое несогласие с действиями Израиля в отношении Палестины. Об этом сообщает ТАСС с места событий.

Местом проведения своей акции демонстранты выбрали здание, где располагается североамериканское подразделение Еврейского агентства для Израиля - организации для помощи евреям по всему миру. Выступавшие на акции, в частности, отмечали, что заложенные их религией понятия любви и доброты "несовместимы с вытеснением и угнетением палестинцев". Помимо этого, участники акции отмечали неприемлемость действий израильских властей, "которые делаются от лица нашего народа". В конце мероприятия все демонстранты спели песню с риторическим вопросом "на чьей ты стороне, мой народ?".

"Это было небольшое собрание, но многие в нашем еврейском сообществе присоединяются [к этому движению] по мере того, как становятся все более осведомленными о том, что израильтяне делают в отношении палестинцев во имя еврейской безопасности", - сказала в беседе с ТАСС одна из представительниц движения Люси Браун. Она добавила, что со временем число подобных демонстраций будет все больше. "Возможно, будет проходить все больше таких акций в Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго и во многих других городах и штатах", - отметила Браун.