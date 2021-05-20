Палата представителей США одобрила создание комиссии по расследованию беспорядков 6 января

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США поддержала инициативу о создании независимой двухпартийной комиссии по расследованию произошедших 6 января беспорядков у Капитолия. Голосование транслировалось на сайте нижней палаты.

В поддержку документа высказались 252 законодателя, против - 175. Законопроект теперь направится на рассмотрение в верхнюю палату (Сенат).

В феврале спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) заявила о необходимости создать независимую комиссию для "выяснения правды о произошедшем" 6 января. Президент США Джо Байден это предложение поддержал. Глава государства должен будет утвердить решение законодателей о формировании независимой комиссии, если оно будет принято.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом страны, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.