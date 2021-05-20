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Си Цзиньпин примет участие в Глобальном саммите по вопросам здравоохранения

Саммит организуется Европейской комиссией и Италией

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин планирует в режиме видеоконференции принять участие в Глобальном саммите по вопросам здравоохранения. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 21 мая в Пекине посредством видеосвязи примет участие в Глобальном саммите по вопросам здравоохранения", - отмечается в заявлении.

Саммит организуется Европейской комиссией и Италией как председателем G20. Ожидается, что в нем примут участие страны "двадцатки", а также представители ООН, Всемирной организации здравоохранения, Всемирного банка, Международного валютного фонда и других международных организаций.

Теги
КитайСи Цзиньпин
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