Пентагон не планирует продлевать срок пребывания Нацгвардии США в Капитолии после 23 мая

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США не получало запросов на продление после 23 мая срока размещения бойцов Нацгвардии страны на территории Конгресса для обеспечения его безопасности. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"На сегодняшний день в [столичном] округе Колумбия находятся 2 149 бойцов Нацгвардии, выполняющих это задание [по обеспечению безопасности в Конгрессе]. Ожидается, что данная операции завершится в воскресенье, 23 мая. И мы не получали никаких просьб о ее продлении", - отметил Кирби.

В марте министр обороны США Ллойд Остин продлил до 23 мая срок размещения военнослужащих на территории законодательного органа после получения соответствующего запроса от полиции Капитолия. При этом ранее для обеспечения безопасности было привлечено около 5,2 тыс. бойцов Нацгвардии.

Сторонники 45-го президента республиканца Дональда Трампа, собравшиеся 6 января в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. После этих событий по периметру комплекса были установлены металлические ограждения, а территорию стали охранять военнослужащие Национальной гвардии США.