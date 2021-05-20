Палестинские радикалы с 10 мая выпустили 4 070 ракет по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по израильским городам 4 070 ракет, 610 снарядов упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила в четверг пресс-служба израильской армии.

"С начала операции "Стражи стен" [10 мая] из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4 070 ракет, из которых около 610 упали в самом секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" осуществила перехват порядка 90% снарядов", - говорится в заявлении военных.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 250, из них 227 - в секторе Газа, в том числе более 60 детей и свыше 30 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.