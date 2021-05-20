СМИ: суд Гонконга рассмотрит дело первого нарушителя закона о нацбезопасности 23 июня

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 мая. /ТАСС/. Верховный суд Гонконга назначил на 23 июня заседание по делу первого обвиняемого в нарушении нового закона о национальной безопасности. Об этом сообщил в четверг новостной портал Dimsum Daily.

Речь идет о процессе над 24-летним радикалом по фамилии Тун, который во время протестных акций 1 июля прошлого года въехал на мотоцикле в группу полицейских. При этом он имел при себе листовки и флаг с призывом к "гонконгской независимости". Задержанному предъявлены обвинения как в терроризме, так и в сепаратизме, что по новому закону карается наказанием вплоть до пожизненного заключения.

Это дело будут рассматривать трое судей, назначенных главой гонконгской администрации Кэрри Лам в соответствии с законом о нацбезопасности. Обвиняемый пытался обжаловать исключение из процесса коллегии присяжных заседателей, однако суд в итоге в четверг отклонил ходатайство.

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна массовых протестов и беспорядков.

В общей сложности полиция задержала за последние месяцы свыше ста подозреваемых в нарушении нового закона, включая известного здесь медиамагната Джимми Лая. Приговор никому из них пока не вынесен.