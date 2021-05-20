Радикалы из Газы обстреляли противотанковой ракетой автобус с израильскими солдатами

КАИР, 20 мая. /ТАСС/. "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили в четверг об обстреле противотанковой ракетой автобуса с военнослужащими израильской армии. Об этом говорится в заявлении радикалов, которое приводит телеканал Al-Aqsa.

Согласно коммюнике, атака была совершена из северной части анклава управляемым снарядом возле базы Зиким. Утверждается, что через некоторое время этот же район был подвергнут кассамовцами минометному обстрелу. О последствиях нападения информации пока не поступало.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 250, из них 227 - в секторе Газа, включая более 60 детей и 30 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.