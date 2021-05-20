Рада назначила главного санврача Украины Виктора Ляшко главой Минздрава

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Верховная рада Украины назначила министром здравоохранения страны Виктора Ляшко, который до этого занимал должность первого замглавы ведомства и главного государственного санитарного врача.

Кандидатуру Ляшко выдвинула депутатская фракция правящей партии "Слуга народа". В минувшую среду Ляшко заявил на заседании профильного комитета Рады, что в течение предстоящего лета от коронавируса будут вакцинированы 5 млн жителей Украины, для чего страну обеспечат 10 млн доз препаратов.

Ляшко родился 24 апреля 1980 года в селе Осова Ровенской области. В 2003 году окончил Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца в Киеве. В 2018-2019 годах работал в Центре общественного здоровья Минздрава, а с 24 декабря 2019 года назначен замглавы ведомства.

Накануне Рада уволила министра здравоохранения Украины Максима Степанова за провал кампании по вакцинации от коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль, инициировавший его отставку, упрекнул Степанова в неудовлетворительных темпах вакцинации и постоянном переносе сроков поставок вакцин, отметив, что на Украину завезено всего 2,3 млн доз препаратов.