Зеленский не исключил, что к убийству Шеремета причастны спецслужбы Украины

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что к убийству журналиста Павла Шеремета могу быть причастны представители украинских спецслужб.

"Вероятность причастности при той каденции [президентстве Петра Порошенко] тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное, есть", - сказал он в четверг в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, могла ли быть причастна к этому преступлению контрразведка Службы безопасности Украины. Глава государства заявил, что не знает, кто именно совершил это убийство, а если бы знал, то "сделал бы все, даже то, что вне закона, чтобы эти люди были арестованы".

Ранее Зеленский заявил, что допускает увольнение главы МВД Арсена Авакова, если выяснится, что фигуранты по делу об убийстве Шеремета преследуются незаконно. Президент обратил внимание на то, что нет "100 % доказательств, виновны ли задержанные или невиновны". Он также отметил, что переписывается с подозреваемой по делу Яной Дугарь, стараясь быть в курсе расследования дела.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании трех исполнителей убийства - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Дугарь.

30 апреля Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Антоненко, отпустив его под круглосуточный домашний арест. Ранее под домашний арест отпустили Кузьменко и Дугарь.