Кулеба считает, что встреча Байдена с Путиным не изменит ситуацию по Украине

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Возможная встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина не может кардинально изменить ситуацию в отношении Украины. Такое мнение высказал в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это очень-очень большое упрощение, я бы сказал - примитивизация внешней политики, - считать, что за одну встречу можно обо всем договориться и что Соединенные Штаты предадут Украину. Потому что игра намного сложнее, и Украина является очень важным партнером для Соединенных Штатов Америки. Поэтому я очень спокойно реагирую на все конспирологические теории", - отметил Кулеба в эфире радио "Новое время", отвечая на вопрос, может ли встреча Байдена с Путиным кардинально изменить ситуацию в отношении Украины.

Кулеба напомнил об опасениях общества на Украине после прихода к власти в США Дональда Трампа, который "хотел перезагрузить отношения с Россией, но внешняя политика оказалась более сложной".

Ранее Байден предложил Путину встретиться, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Ожидается, что встреча двух президентов состоится в ближайшие месяцы в одной из стран Европы.