Минкульт Украины внес в черный список еще трех российских актеров

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности страны внесло в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, еще трех российских актеров.

Согласно обновленному ведомством перечню лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, с 20 мая в него включены российские актеры Игорь Копылов и Игорь Петренко, а также актриса театра и кино Мария Миронова, дочь актера Андрея Миронова.

В пресс-службе ведомства уточнили, что письмо Службы безопасности Украины поступило в министерство 11 мая, а 19 мая минкульт издал соответствующий указ.

Ранее 17 мая украинским министерством культуры в перечень были включены российские актеры Александр Зачиняев, Валерий Карпов, Иван Соловьев, актриса и режиссер Вера Соколова, оператор Леонид Рудкевич и композитор Евгений Ширяев. Они принимали участие в создании российского фильма "Пункт пропуска. Офицерская история" (2021 год), который повествует о реальной истории двух военнослужащих-крымчан, попавших в плен Службы безопасности Украины.

По состоянию на 20 мая в черный список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, внесены 192 человека. В их числе такие деятели российской культуры, как Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели, Михаил Боярский. Список деятелей культуры, которые "создают угрозу нацбезопасности", Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. С тех пор перечень периодически пополняется. Всем оказавшимся в нем запрещен въезд на Украину.