Глава МИД Украины считает, что Лавров избегает встречи в "нормандском формате"

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полагает, что встреча на уровне глав МИД стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) еще не состоялась из-за того, что его российский коллега Сергей Лавров избегает ее.

"Стараемся с моими французским и немецким коллегой собрать "нормандский формат" на уровне министров, но Лавров является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы красиво избегать этой встречи", - утверждал Кулеба в эфире радио "Новое время".

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 13 мая сообщил, что направил в РФ, Германию и Францию письма с просьбой организовать встречу или видеоконференцию министров и советников "нормандской четверки". В МИД РФ в ответ заявили, что не располагают информацией о наличии такого письма. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко 17 мая, отвечая на вопрос о призыве Киева, заявил, что Россия готова к переговорам в "нормандском формате", но при условии, что будет предложена значимая повестка дня.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции подтвердил приверженность "нормандскому формату" и выразил готовность говорить с представителями Франции и Германии, хотя и упрекнул их в ослаблении позиций по отношению к России. Кроме того, он также заявил о готовности вести переговоры с США и привлечь их к урегулированию конфликта, но заявил, что пока не готов сообщить о том, в каком формате это может быть.

Встречи в "нормандском формате"

Последняя встреча лидеров России, Франции, ФРГ и Украины прошла в Париже 9 декабря 2019 года. В числе неотложных мер тогда были названы всеобъемлющее прекращение огня, разведение сил и средств, обмен пленными в формате "всех на всех", достижение договоренности об открытии на линии соприкосновения новых пунктов пропуска.

Отдельный параграф коммюнике был посвящен политической части мирного урегулирования конфликта в Донбассе. В нем шла речь о необходимости закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и включения в законодательство "формулы Штайнмайера" в том виде, который согласован "нормандской четверкой" и контактной группой.

Большая часть договоренностей остается невыполненной. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что Москва будет настаивать на том, что для проведения нового саммита "четверки" должны быть выполнены хоть какие-то предыдущие договоренности.