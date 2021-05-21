Байден обязал госструктуры США оценить и смягчить риски изменения климата

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг подписал указ, который обязывает госструктуры федерального правительства оценить и смягчить растущие и серьезные риски, которые изменение климата представляет для частных лиц, предприятий, администрации и финансовой системы США. Белый дом опубликовал документ.

Он обязывает в течение 120 дней разработать всестороннюю правительственную стратегию в отношении рисков, связанных с изменением климата, а также на регулярной основе оценивать связанные с климатом финансовые риски в рамках планирования бюджета страны.

Ожидалось, что Байден подпишет этот указ во время многостороннего онлайн-саммита по борьбе с глобальным потеплением, который прошел по инициативе США 22-23 апреля.