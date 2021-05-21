Глава МИД Марокко заявил, что королевство не занимается шантажом Испании

РАБАТ, 21 мая. /ТАСС/. Марокко не занимается шантажом, королевство демонстрирует ясность своей позиции и своих действий в отношении Испании. Об этом заявил в четверг информационному агентству Maghreb Arabe Press министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита.

Он прокомментировал кризисную ситуацию в отношениях между Марокко и Испанией, которая усугубилась после того, как в начале текущей недели на территорию автономного испанского города Сеута, расположенного на северном побережье Африки, проникли с территории Марокко до 8 тыс. нелегальных мигрантов (в том числе 1,5 тыс. несовершеннолетних) - марокканцев и африканцев.

"В последние дни Испания пыталась отвлечь внимание общественности и предпринимала маневры, направленные на то, чтобы скрыть истинное происхождение мароккано-испанского кризиса, заключающееся в том, что Мадрид предпочел строить козни вместе с противниками Марокко по фундаментальному вопросу для королевства и марокканцев", - подчеркнул Бурита, имея в виду прибытие в апреле в Испанию для лечения от вызываемого коронавирусом заболевания генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) Брахима Гали.

В Марокко крайне негативно восприняли приезд в Испанию на лечение Гали, которого власти в Рабате называют военным преступником.

"Марокко не шантажирует, Марокко ясно выражает свою позицию, свои действия и свой подход, - пояснил Бурита. - Марокко продолжит требовать разъяснений [о нахождении Гали в Испании] и продолжит считать, что это корень кризиса".

Марокко отзывает посла

Правительство Испании назвало массовый наплыв нелегальных мигрантов на территорию автономного города Сеута "агрессией против границ" страны.

Во вторник посол Марокко Карима Беняиш была вызвана в МИД Испании после ее высказываний. Дипломат заявила, что в отношениях между странами есть действия, которые имеют последствия, и "их [последствия] нужно принимать". Беняиш имела в виду решение испанских властей предоставить Гали медицинскую помощь. В тот же день стало известно, что Марокко решило отозвать своего посла в Испании для консультаций.

В четверг власти Испании обвинили Марокко в шантаже после массового наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту. Как заявила министр обороны пиренейского королевства Маргарита Роблес в интервью радиостанции Radio Nacional de Espana, Рабат использовал несовершеннолетних для достижения своих целей.

В настоящее время власти Испании занимаются возвращением на территорию Марокко нелегальных мигрантов, которые проникли с понедельника в Сеуту.