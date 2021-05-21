СМИ: Токио определил районы, где будет ограничено право иностранцев на покупку земли

ТОКИО, 21 мая. /ТАСС/. Правительство Японии составило перечень более чем из 500 районов у военных объектов, где будут ограничены права иностранцев и зарубежных компаний на покупку земли. Оно уведомило об этом один из комитетов нижней палаты парламента, где обсуждается соответствующий законопроект, сообщило в пятницу информационное агентство Kyodo.

При этом более 100 районов в этом перечне выделены в категорию особо жесткого контроля. Предполагается также провести консультации с командованием Вооруженных сил США в Японии, чтобы распространить такую систему и на зоны, прилегающие к военным базам США.

Ранее СМИ сообщали, что особый режим может быть введен и в районах вокруг атомных электростанций, других важных гражданских объектов.

В настоящее время в Японии в принципе нет ограничений на покупку иностранцами земельных участков. Проведенное в 2013 году расследование министерства обороны показало, что зарубежные покупатели уже приобретали участки в районе важных объектов на самом северном острове страны Хоккайдо и в префектуре Нагасаки на юго-западном острове Кюсю. Как отмечала газета Nikkei, это создает потенциальную угрозу размещения там иностранными разведками аппаратуры слежения. Разработчики законопроекта усматривают также потенциальную опасность использования этих земельных участков для подготовки диверсионных актов.

Новая система, по данным Nikkei, будет предусматривать обязательное предварительное согласование, проверку и получение разрешений на приобретение иностранцами земель в специально выделенных районах.