В Китае заявили, что ответ на санкции ЕС был законным

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Контрмеры Китая были законным ответом на односторонние санкции со стороны ЕС. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении миссии КНР при ЕС в ответ на решение Европарламента заморозить ратификацию Всеобъемлющего соглашения об инвестициях (ВСИ) с Китаем из-за введения Пекином в марте контрсанкций против европейских законодателей.

"Инвестиционное соглашение между Китаем и ЕС - это сбалансированное соглашение, которое приносит пользу обеим сторонам. Это не дар, который одна сторона преподносит другой", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте миссии. "Контрмеры Китая являются законным ответом на односторонние санкции и конфронтацию со стороны ЕС", - сказано в заявлении.

Как отмечается, "Китай всегда искренне содействовал продвижению двустороннего сотрудничества и надеется, что ЕС будет двигаться ему навстречу".

В четверг депутаты Европарламента приняли решение заморозить ратификацию Всеобъемлющего соглашения об инвестициях с Китаем, которое даст странам ЕС расширенный доступ на рынок КНР, из-за введения Пекином в марте контрсанкций против европейских законодателей. Согласно тексту резолюции, процесс ратификации соглашения возможен лишь после снятия КНР введенных против депутатов мер.

Китай 22 марта запретил въезд в страну 10 европейским гражданам, включая пятерых депутатов Европарламента, за вмешательство в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Эта мера стала ответом на введение санкций ЕС против Китая, которые мотивированы якобы имеющими место в КНР нарушениями прав уйгурского населения.

После этого решения ведущие фракции Европарламента выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Китаем, которое Еврокомиссия смогла ценой значительных усилий согласовать и подписать в конце 2020 года. До настоящего момента ЕК убеждала Европарламент ратифицировать данный документ, мотивируя это тем, что экономическое и инвестиционное партнерство, с одной стороны, и диалог по правам человека, с другой, - это совершенно разные направления взаимодействия с Китаем. Сейчас ЕК впервые согласилась официально увязать эти две темы.