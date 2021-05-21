Додон обвинил послов западных стран во вмешательстве во внутренние дела Молдавии

КИШИНЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Лидер крупнейшей в Молдавии Партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон осудил заявления некоторых послов западных стран, охарактеризовав их как вмешательство в избирательную кампанию к предстоящим 11 июля досрочным выборам парламента.

"Мы сами должны следить за порядком в своей стране. И когда некоторые послы заявляют на телевидении, что обеспокоены тем, что граждане не будут голосовать, как они хотят, - в любой другой стране за подобные декларации наказали бы. Считаю подобные заявления вмешательством в наши внутренние дела - граждане должны решать, где они хотят видеть свою страну", - заявил Додон, отвечая на вопросы в ходе прямого включения в социальных сетях в пятницу.

В качестве примера он привел заявления послов ЕС и Румынии в Кишиневе о том, что граждане Молдавии "должны выбрать правильный путь".

Ранее с осуждением высказываний послов западных стран выступил лидер Партии коммунистов, бывший президент Молдавии Владимир Воронин. Обеспокоенность в связи с возрастанием агрессивной риторики со стороны Запада в преддверии выборов в Молдавии выражала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Молдавии 11 июля запланированы досрочный парламентские выборы. Они были назначены после того как президент Майя Санду, вступившая в должность в конце прошлого года, под лозунгом борьбы с коррупцией добилась роспуска действовавшего парламента, где основанная ею Партия действия и солидарности располагала 15 мандатами из 101. Большинство депутатов парламента выразили несогласие с действиями президента, а также Конституционного суда, который встал на сторону главы республики в этом конфликте. Тогда с критикой в адрес молдавских депутатов выступили и дипломатические представительства США и стран ЕС.

Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступает проевропейская Партия действия и солидарности, а также Избирательный блок Социалистов и Коммунистов, которые выступают за укрепление отношений с Россией.