На Украине в четвертый раз закрыли дело о коррупционной схеме времен Порошенко

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Прокуратура на Украине в четвертый раз закрыла дело о крупной коррупционной схеме по расчету стоимости угля "Роттердам+" во времена президентства Петра Порошенко. Об этом сказано в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Telegram-канале в пятницу.

"Решение нового старшего группы прокуроров - Дениса Демкива - о закрытии так называемого дела "Роттердам+" 20 мая 2021 года вызывает сомнения в его объективности. Это решение принято в нерабочее время, без консультации с детективами и надлежащего изучения материалов дела", - указали в НАБУ. Отмечается, что в данном деле 100 томов письменных материалов и 350 Гб видеозаписей допросов.

В НАБУ заявили, что вновь оспорят решение о закрытии дела у и. о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее это дело трижды закрывалось, однако затем по просьбе НАБУ и после соответствующих решений судов возобновлялось. В последний раз бюро обратилось в САП с просьбой заменить старшего группы прокуроров, утверждая, что его действия могут свидетельствовать о предвзятости. По данным украинских СМИ, история с затягиванием расследования дела является следствием договоренностей Порошенко с антикоррупционным ведомством.

Дело "Роттердам+"

В марте 2016 года Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам (в Нидерландах) плюс стоимость его доставки на Украину". Введение этой формулы привело к росту в несколько раз стоимости электроэнергии, продаваемой угольными электростанциями и, как следствие, к росту оптовой цены.

В марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное дело относительно применения формулы "Роттердам+". Оно было квалифицировано по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("Злоупотребление властью или служебным положением"). Досудебным расследованием было установлено, что глава и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, "действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбыли, в январе - марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам+") обеспечили включение в него откровенно необоснованной формулы, увеличивавшей стоимость угля".