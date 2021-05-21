Белорусские прокуроры направили в суды 667 дел о беспорядках

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Прокуроры в Белоруссии направили в суды 667 уголовных дел, связанных с протестами, прошедшими после президентских выборов в республике. Об этом сообщила в пятницу Генеральная прокуратура республики.

"На сегодня прокуроры направили в суды 667 уголовных дел в отношении 944 лиц по фактам их участия в массовых беспорядках, совершения действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с невыполнением законных требований представителей власти, насилия и угрозы его применения к правоохранителям, их публичного оскорбления, осквернения надписями чужого имущества, хулиганства, надругательства над государственной символикой. 682 лица уже осуждены", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.