Додик потребовал от Гааги отменить перевод Караджича в британскую тюрьму

БЕЛГРАД, 21 мая. /ТАСС/. Председатель Президиума Боснии и Герцеговины (коллективный высший орган исполнительной власти) Милорад Додик обратился с письмом к судье Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Кармелу Аджиусу с просьбой пересмотреть решение о переводе экс-президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Радована Караджича в британскую тюрьму. Об этом сообщило в пятницу агентство Танюг.

"Пользуясь случаем, выражаю глубокую озабоченность в связи с вашим решением перевести первого президента Республики Сербской Радована Караджича для отбытия наказания в тюрьму в Великобритании. Выражаю сожаление, что вы не приняли во внимание обращение адвокатов господина Караджича, в которых содержались многочисленные аргументы в пользу отзыва этого решения. Физическая безопасность Караджича будет полностью под угрозой, если его переведут в Великобританию, в то же время с вашей стороны нет никаких дополнительных гарантий, что в английской тюрьме будут защищены его элементарные права. В соответствии со своим мандатом и на основании того, что Караджич - гражданин Боснии и Герцеговины и Сербии требую от вас пересмотреть это решение", - цитирует агентство письма председателя Президиума.

"Требую от вас, если вы хотите сохранить авторитет суда, пересмотреть это проблемное решение и принять во внимание наши правомерные предупреждения. Мы требуем, чтобы вы новым решением изменили место отбытия наказания Караждичем на другую европейскую страну, которая имеет возможность обеспечить элементарные критерии безопасности в своих пенитенциарных учреждениях", - написал Додик. Политик также предложил перевести Караджича для отбытия наказания в Боснию и Герцеговину или Сербию.

Ранее другой сербский политик Воислав Шешель, который сам провел 12 лет в тюрьме Гаагского трибунала, заявил, что перевод Караджича в британскую тюрьму вызван стремлением покончить с ним. Он напомнил, что в 2010 году в британской тюрьме исламисты пытались перерезать горло и ранили сербского генерала Радислава Крстича, инвалида, который потерял на войне одну ногу. По его мнению, Караджича отправят в камеру-одиночку под предлогом его безопасности от албанцев и исламистов, а нахождение в одиночном заключении очень быстро скажется на здоровье заключенного.

Дело Караджича

Ранее, 12 мая, британский МИД сообщил, что Лондон дал официальное согласие на перевод Караджича из Гааги в британскую тюрьму, где он продолжит отбывать пожизненный срок. По данным The Times, он будет помещен в одно из восьми пенитенциарных учреждений строгого режима (так называемые тюрьмы категории "А"). Ранее адвокат Караджича Питер Робинсон в интервью британской The Guardian заявил, что возражал против перевода своего клиента в Соединенное Королевство в связи со значительной долей заключенных-исламистов в британских тюрьмах, однако его аргументы были отклонены.

Караджич, в течение 13 лет скрывавшийся от международного правосудия, был арестован спецслужбами Сербии в пригороде Белграда в июле 2008 года. Судебный процесс начался в Международном трибунале по бывшей Югославии 26 октября 2009 года. В марте 2016 года инстанция приговорила Караджича к 40 годам заключения, признав его виновным в геноциде в Сребренице, а также в военных преступлениях и преступлениях против человечности за 44-месячную осаду Сараева, взятие в заложники миротворцев ООН и проведение этнических чисток с целью изгнания хорватов и боснийцев из ряда районов Боснии.

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в 2019 году признал приговор слишком мягким и вынес решение о пожизненном заключении Караджича, отказав ему также в праве просить пересмотреть это решение.